Suspeito de organizar assassinatos em Itajaí é morto durante confronto com a PM; sete são presos

O homem suspeito de ser o mandante de pelo menos três execuções em Itajaí nesta semana morreu durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Espinheiros, na noite desta quarta-feira, 21, em Itajaí. A vítima tinha 37 anos e era natural de Blumenau.

Desde o duplo homicídio ocorrido na cidade, equipes da Polícia Militar realizaram uma série de buscas para encontrar informações sobre os crimes. Ele é suspeito de estar envolvido em mortes nos bairros Santa Regina e Cordeiros.

Os policiais identificaram que os suspeitos chegaram até o local onde os homicídios ocorreram dirigindo um Chevrolet Spin, abandonaram logo após os crimes, e fugiram usando um Fiat Siena. O segundo veículo foi abandonado e queimado na localidade conhecida como Colônia Japonesa, ocasião em que os suspeitos trocaram novamente de veículo, deixando o local em um Chevrolet Corsa vermelho.

Na tarde desta quinta-feira, 22, durante as diligências, o veículo suspeito foi localizado, ocasião em que a PM abordou sete suspeitos em frente a uma residência no bairro Santa Regina. No local, foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12 artesanal. Diante do fato, todos os envolvidos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Na continuidade das diligências, foi possível obter informações referentes ao possível mandante do duplo homicídio ocorrido na noite anterior. Dessa forma, uma equipe foi até a residência, localizada no bairro Espinheiros e, ao encontrar e tentar abordar o suspeito, o mesmo não obedeceu as ordens de abordagem e efetuou disparos contra os policiais com uma pistola calibre 9 mm.

Conforme o relatório dos agentes, os policiais militares revidaram e o homem foi atingido com um disparo. As equipes da PM acionaram socorristas do Samu, que ao chegar no local, constataram o óbito do homem.

De acordo com a polícia, o suspeito possuía passagens pela prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas, receptação, corrupção ativa, dano contra o patrimônio público, calúnia, lesão corporal e violência doméstica, além de ser o possível mandante do duplo homicídio ocorrido na quarta-feira, 21.

