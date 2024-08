Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina define calendário escolar de 2025

Estão definidas as datas do calendário escolar de 2025. A secretaria de estado da Educação estabeleceu a data de início das atividades letivas para 10 de fevereiro, com recesso escolar entre 21 de julho e 1º de agosto e término em 15 de dezembro.

As determinações foram feitas em regime de colaboração em reunião nesta terça-feira, 20, com a Federação de Municípios Catarinenses (Fecam), a União de Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina (Undime/SC), o Colegiado da Educação e o Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina (Sinepe).

O Estado mantém diálogo constante com a Fecam e com a Undime sempre em busca de trabalhar na elaboração de políticas públicas e ações para melhorar ainda mais a aprendizagem para todos os estudantes dos 295 municípios catarinenses.

“A conversa constante entre as partes facilita o trabalho de todos. Santa Catarina é um estado bastante plural, cada região tem uma especificidade e isso está sendo visto com antecedência para que não tenhamos problemas no futuro”, destaca o secretário da Educação de Santa Catarina, Aristides Cimadon.

O calendário apresentado possui 204 dias para que cada município junto com as Coordenadorias Regionais estabeleça suas peculiaridades locais e realize possíveis ajustes regionalizados das datas, para evitar mudanças durante o período letivo.

“Aproximar os calendários de todas as redes é de extrema importância, não só por questões de planejamento, mas também para estimular a colaboração entre todos os envolvidos neste processo”, destaca a secretária adjunta da Educação de Santa Catarina, Patrícia Lueders.

