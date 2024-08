Um homem de 48 anos foi agredido por um amigo em um bar na noite de quarta-feira, 21, em Ituporanga, no Vale do Itajaí. O caso aconteceu no bairro Cerro Negro.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h. Ele contou aos agentes que estava jogando sinuca com um amigo e que eles fizeram uma aposta em dinheiro. Durante o jogo, porém, eles se desentenderam.

Seu amigo, então, quebrou um copo e o agrediu no rosto e mão. Ele foi socorrido por pessoas que estavam no bar após sofrer um ferimento no queixo e um corte na mão.

A vítima foi, posteriormente, atendida pelo Corpo de Bombeiros. O autor das agressões não foi localizado.

