Homens que furtaram Fiorino estacionada em supermercado do Santa Terezinha são condenados

Dois homens foram condenados pela Justiça após furtar uma Fiorino de um mercado, localizado no bairro Santa Terezinha, em Brusque. O crime aconteceu no dia 16 de julho de 2021. As penas são de dois anos de reclusão.

Segundo consta na sentença, os réus foram até o estacionamento do supermercado, abriram a porta traseira de uma Fiorino e furtaram duas caixas de mercadorias.

No total, os produtos valiam R$ 2.546. Eles também furtaram o carro e fugiram com ele. A Fiorino era propriedade de uma empresa e uma funcionária havia ido com ela até o mercado fazer compras. O crime foi registrado por câmeras de segurança do mercado.

Presos em Itajaí

Alguns dias após o furto, eles foram presos em Itajaí depois de terem cometido o mesmo crime.

Ambos foram condenados a dois anos e dez meses de reclusão em regime fechado. Além disso, eles também terão que pagar 29 dias-multa, no valor de 1-30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por serem reincidentes no crime, a pena não pode ser substituída por restrições de direitos. Eles respondem em liberdade.

