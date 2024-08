Uma das mais antigas lanchonetes de Brusque, Cako Lanches completa 50 anos

Uma das mais antigas lanchonetes de Brusque completou 50 anos no mês de julho. O tradicional Cako Lanches surgiu em 1974 e cresceu junto com diversos brusquenses.

Atualmente localizado na rua Moritz Germano Hoffmann, no Centro de Brusque, a lanchonete já passou pelo “morro do Cônsul” e também pelo espaço da praça da Cidadania.

Por cerca de dois anos, funcionou em um posto da avenida Monte Castelo, no Centro de Brusque, até mudar-se para a praça em frente ao antigo colégio Honório Miranda, onde permaneceu por mais dois anos. Posteriormente, foi para o local da antiga Fideb, e permaneceu até 2007, onde foi para a rua Moritz Germano Hoffmann.

A lanchonete teve duas administrações. De 1974 a 2001, era gerenciada por Luiz e Osmar dos Santos, já falecidos. A partir de 2001, Misael Foppa comprou o estabelecimento e, desde então, se mantém à frente do Cako Lanches. “Era do meu ex-sogro e do sócio dele, daí eu acabei comprando. Eles não queriam mais trabalhar, não queriam mais tocar. Eu comecei a trabalhar com eles, em 2001, e acabei comprando”.

Momentos difíceis

Misael menciona que a lanchonete passou por poucos momentos de dificuldade, entre eles, a crise econômica em 2014 e a pandemia da Covid-19. “Passamos algumas dificuldades como toda empresa passa, mas nunca nos deu decepções”.

“Durante a pandemia foi um pouco difícil, mas como somos um restaurante, conseguimos tocar e administrar aquele período. Nunca passou pela nossa cabeça fechar a lanchonete. Conseguimos manter todos os funcionários, sem demitir ninguém. Alguns receberam férias, mas conseguimos manter todos. Foi possível administrar bem o negócio”, conclui.

Ele conta também que como o estabelecimento possui o sistema serviço de tele-entrega e retirada de pedidos no balcão, praticamente manteve o faturamento durante o período. “Conseguimos manter praticamente 100% do faturamento. Precisamos apenas de uns 15 a 20 dias para nos organizar conforme a prefeitura pedia, mas, desde que assumi, nunca pensei em fechar”.

“Desde que eu assumi, o Cako nunca teve momentos difíceis, sempre foi só alegria, até hoje. O Cako é o Cako. Trabalhamos arduamente para conseguir os clientes que temos hoje”, afirma.

Clientela

Durante os 50 anos de funcionamento, Misael conta que já passaram pelo Cako Lanches diversos prefeitos e empresários da região. “Todo mundo conhece o Cako”.

Em uma publicação de 2018, o perfil da lanchonete divulgava a presença de Luciano Hang no estabelecimento.

Novos lanches

Conforme o tempo passava, novos tipos de lanches surgiam e o Cako se atualizava, saindo de um simples x-salada para produzir seus próprios lanches artesanais.

Em 2013 o empresário criou o Cako Prime, que tinha o foco na produção dos lanches artesanais, localizado próximo da ponte dos bombeiros.

No local, ficou cerca de dois anos, a partir daí, os lanches foram incrementados ao cardápio do Cako Lanches. “Foi assim que começou”.

Recentemente, Misael diz que a lanchonete passou a receber diversos pedidos de lanches fitness. A partir disso, o Cako começou também a produção de lanches low carb.

Além do Cako Prime, o empresário também chegou a abrir, em 2010, o Cako Pizzas e Massas, voltado para pratos e pizzas. O restaurante ficava localizado no Centro de Brusque, no Archer Boulevard, e funcionou até 2017.

Cako Pizza no prédio do Archer Boulevard | Cako Lanches/Divulgação

Atuais dificuldades

De acordo com o proprietário, a principal dificuldade hoje em dia é a de recrutar novos funcionários. Entretanto, ele ressalta que fora isso, a lanchonete se mantém tranquilamente.

Para o futuro, o empresário diz que possui planos para abrir um outro tipo de negócio no ano que vem, mas que ainda não tem nada definido.

E finaliza mencionando que em breve deve deixar o filho, agora maior de idade, administrar a lanchonete. “Ele completou 18 anos, deve trabalhar mais dois anos comigo e depois então deve assumir”.

Relembre fotos antigas do local:

1 de 5

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: