Denúncias de violência contra a mulher aumentam em SC em 2024

Ligue 180

O Ligue 180, dispositivo central na estratégia de enfrentamento da violência contra a mulher no país, já recebeu, até julho, 84,3 mil denúncias, volume que equivale a um aumento de 33,5% em relação ao mesmo período em 2023. De SC, neste ano, registrou 2.611 denúncias — um aumento de 29,77% em relação ao mesmo período do ano passado. No Estado, o maior número de denúncias está relacionado à violência contra mulheres entre 40 e 44 anos: 464, no total. São as mulheres brancas as vítimas mais frequentes nas denúncias (1.606) e são os seus esposos e companheiros (ou ex-companheiros) aqueles que mais cometem atos violentos (993).

Livros para ler

A Universidade do Estado (Udesc) definiu a lista das obras literárias do Vestibular de Verão 2025, que terá prova presencial aplicada no dia 1º de dezembro. Ao contrário da última edição, onde não listou nenhum autor catarinense, desta vez a instituição se redime do complexo de inferioridade e relacionou um. É “Singradura”, uma das principais obras de Flávio José Cardoso (Editora UFSC), lançado em 1970. As obras literárias fazem parte da prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.

O que são?

A Polícia Civil do Paraná deflagrou ontem uma grande operação, com mandados de busca em apreensão em Itapema e Balneário Camboriú. O alvo: influenciadores, essa epidemia que toma conta das redes sociais e que, salvo raras exceções, tem em comum a enganação e vigarice. No caso, a trapaça acontecia em rifas de automóveis e de quantias em dinheiro.

Roubo de celular

Neste país tem ranking para tudo. O da hora é o roubo de celular em cidades com mais de 100 mil habitantes. A campeoníssima é Manaus, capital do Amazonas. Entre as 50 mais do país estão Florianópolis, em 31º lugar, e Balneário Camboriú em 42º. As preferências maiores são para os smartphones da Samsung (37% dos casos), seguida pelos da Apple (25%), Motorola (23,1%) e Xiaomi (10%).

Boff, de volta

Vai e volta o pensador, escritor, professor e ex-teólogo catarinense Leonardo Boff, 85 anos, some e depois reaparece com algo novo. Agora com mais um livro, “Cuidar da casa comum”. Afora isso, faz muitas palestras onde, ultimamente, gosta de abordar a que chama de ecoteologia da libertação, teoria que atualiza os polêmicos conceitos teológicos criados na América Latina na década de 1960 e que custaram a ele uma condenação (silencio obsequioso) pelo Vaticano.

Meia-entrada

O Ministério Público de SC ajuizou ação civil pública contra a empresa que contratou o show do cantor Roberto Carlos, no último sábado, em Chapecó, que não teria respeitado a lei da meia-entrada. O ingresso solidário foi posto à venda em valor igual ao dos de meia-entrada, o que contraria leis federais. Na ação, além da devolução em dobro dos valores pagos, o MP-SC pede o pagamento de R$ 300 mil de danos morais em favor da coletividade.

Deputados candidatos

As eleições municipais deste ano terão 83 deputados federais candidatos a prefeito. De SC são Ana Paula Lima (PT), para a prefeitura de Blumenau; Carlos Chiodini (MDB), Itajai; Carmen Zanotto (Cidadania), Lages; Pedro Uczai (PT), Chapecó; e Ricardo Guidi (PL) que quer ser prefeito de Criciúma.

À reboque 1

Candidatos a vereador nas eleições deste ano querem chegar à vitória usando alguns artifícios criativos, digamos assim, como o florianopolitano Ademar Rodrigues Meirelles, do PL, que na urna de 6 de outubro registrou seu nome como “Milei de Floripa”, esperando que lá pinguem para eles votos de admiradores do presidente da Argentina, Javier Milei.

À reboque 2

Conforme o jornal “O Globo”, antes da campanha eleitoral, Meireles chegou a fazer uma visita devidamente caracterizado de Milei à Casa Rosada, sede do governo argentino, em Buenos Aires, e a dar entrevistas em espanhol para canais de televisão do país. Ele também esteve presente e vestido a caráter na Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC), que aconteceu em Balneário Camboriú no mês passado. Seu lema de campanha é “Viva La Libertad”.

O bolso agradece

Notícia boa: a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou ontem o reajuste anual da Celesc. O efeito médio ao consumidor ficou em 3,02%, abaixo da inflação de 4,50% do período (IPCA). Para os consumidores do Grupo A, que representam as indústrias e grandes empresas com fornecimento em alta tensão, o reajuste foi ainda menor, apenas 0,75%, mantendo a competitividade do setor industrial de SC pelo segundo ano consecutivo.