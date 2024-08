Alunos do Colégio São Luiz farão intercâmbio esportivo no Canadá

Os estudantes do Colégio São Luiz se preparam para mais um intercâmbio. No dia 16 de setembro, jovens da equipe de basquete do Colégio São Luiz irão participar do intercâmbio esportivo para Grenville-sur-la-Rouge, município na província de Quebec, no Canadá.

Os alunos Gabriel Henrique Rosin, Guinter Comper, Henrique Tachini Merico, João Vitor Schaefer Dell Agnolo, Lucas Muller Coelho, Lucas Werner Wandrey e Rian Heil, acompanhados do professor Luiz Armando Gulini, o Luizão, e do padre Diego Martins, terão uma experiência de três semanas no Séminaire du Sacré-Coeur, instituição de ensino da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus.

No país da América do Norte, os estudantes vão viver em casas de famílias, frequentar as aulas e também treinar basquete junto com a equipe da escola local.

“O Canadá é tradicional no basquete. Eles vivenciam muito este esporte lá, a escola participa de grandes eventos nessa modalidade. Temos uma expectativa grande em poder desfrutar desse conhecimento deles. Junto com os Estados Unidos, o Canadá é uma referência no basquete, então acredito que vamos aprender muito durante essas semanas”, destaca o professor Luiz Armando Gulini, o Luizão, técnico da equipe de basquete do Colégio São Luiz.

Além da experiência com o basquete, o professor destaca a oportunidade de crescimento pessoal para os sete jovens estudantes. “Será um aprendizado para a vida deles. Uma experiência maravilhosa. Vamos com páginas em branco e a cada dia escreveremos novas histórias”, avalia.

Ecônomo provincial, padre Diego Martins também acompanhará os alunos durante a viagem. Ele destaca que ter a presença de um religioso durante o intercâmbio é um dos princípios do Colégio São Luiz, principalmente devido a essa integração com as escolas da congregação.

“Todos os intercâmbios são entre escolas dehonianas, o que constrói uma espécie de comunhão, porque temos como princípio e missão os mesmos valores. Isso nos favorece conhecer culturas diferentes, e ao mesmo tempo, acabamos nos encontrando na mesma missão, valores, princípios”.

Em outubro, será a vez do Colégio São Luiz receber um grupo de estudantes canadenses para um período de intercâmbio na instituição.

Expectativas

Os estudantes estão na expectativa para viverem essa nova experiência. Guinter Comper, 17 anos, voltou recentemente do intercâmbio na Indonésia e agora se prepara para nova viagem com a equipe de basquete. Ele pratica o esporte desde muito novo e não pensou duas vezes quando surgiu a oportunidade do intercâmbio com o time. “A minha expectativa é a melhor. Espero jogar muito basquete, conhecer muito a cultura e viver intensamente esses dias no Canadá”, diz.

Rian Heil, 17 anos, já teve uma experiência de intercâmbio no início do ano para a Inglaterra e agora está na expectativa pela viagem proporcionada pelo colégio. “Eu espero que seja algo surpreendente. Viajar já é muito bom, agora viajar para estudar, conhecer pessoas novas, é algo que não tem preço”.

Quem também está ansioso para conhecer o Canadá é Lucas Werner Wandrey, 17 anos. Ele joga basquete desde os nove anos e agora espera aperfeiçoar seu modo de jogar durante o intercâmbio. “Eu espero muito ver como é a cultura deles, o que é diferente no dia a dia, e principalmente, quero descobrir como eles jogam o basquete, a forma que eles treinam, a habilidade deles com o esporte. O basquete é a minha paixão e acredito que vai ser uma experiência única”.

Henrique Tachini Merico, 16 anos, viajará para o exterior pela primeira vez e está ansioso pelos momentos que viverá no Canadá. “Jogo basquete desde os nove anos, jogo futebol também, pratico muito esporte, e estou indo com o objetivo de aprimorar cada vez mais minhas técnicas. Estou ansioso para ver como eles treinam e adquirir novas habilidades”.

Gabriel Henrique Rosin, 15 anos, espera aprender muito, tanto no inglês, quanto no basquete. “Quero muito ver como eles jogam e poder jogar também. Jogo basquete desde os seis anos e acredito que será uma oportunidade única de aprendizado”.

Aos 14 anos, Lucas Müller Coelho espera conhecer a fundo uma nova cultura e destaca a importância do esporte. “O esporte abre muitas portas para conseguir fazer coisas diferentes, viajar para lugares novos. Acredito que será uma experiência muito legal. Vou voltar com muitas memórias boas”.

Já João Vitor Schaefer Dell Agnolo, 17 anos, afirma que já está em contato com a família onde ficará hospedado e está ansioso para jogar muito basquete no Canadá. “Espero conhecer novas pessoas, novas culturas, saber como eles jogam, esse é o principal. Estou me preparando, pesquisando muito sobre o país. Será inesquecível”, completa.

