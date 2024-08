VÍDEO – Suspeita de ter matado a amiga para ficar com bebê é presa em Blumenau

Nesta terça-feira, 20, a Polícia Civil de Blumenau prendeu uma mulher suspeita de ter matado a amiga para ficar com seu bebê de 2 meses, na Bahia. Ela, porém, foi presa por outros crimes. Ela é foragida da Justiça da Bahia e tinha mandado de prisão preventiva em decorrência de sentença de 8 anos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em Blumenau, a prisão foi feita através da Delegacia de Combate às Drogas, do Departamento de Investigação Criminal de Blumenau (DIC).

Conforme a delegacia, após troca de informações entre as Polícias Civis da Bahia e de Santa Catarina, policiais da Delegacia de Combate às Drogas (Decod) de Blumenau localizaram a foragida na rua XV de Novembro, no Centro.

A informação sobre a investigação do homicídio foi repassada por policiais civis do Ciberlab do Departamento de Inteligência Policial, da 23ª Coorpin, que abrange a Polícia Civil na região de Eunápolis e Porto Seguro (BA).

Após ser detida, a mulher foi encaminhada ao Presídio Regional de Blumenau, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Caso de homicídio

Em 2020, a Polícia Civil de Eunápolis concluiu inquérito sobre a morte de Sílvia Letícia Araújo Pacheco, de 26 anos. O corpo dela foi encontrado dentro de casa no dia 4 de janeiro daquele ano.

A amiga da vítima foi apontada como autora do crime. Segundo as investigações, o objetivo dela era roubar o bebê de 2 meses de Sílvia, para se passar como filho dela, pois ela havia inventado para o companheiro que estava grávida, porém não poderia mais ter filhos.

Segundo as investigações, a suspeita chegou a viajar para Salvador em busca de um bebê, para garantir o relacionamento. Mas, sem sucesso, montou o plano de matar a amiga.

O caso foi descoberto depois que familiares viram a foto da criança como desaparecida e ele foi entregue na delegacia pelo próprio companheiro da suspeita, que estava sendo enganado. Desde então, a mulher, que já tinha passagem por tráfico de drogas, não foi encontrada em nenhum dos locais que costumava frequentar em Eunápolis. Além disso, através de troca de mensagens via WhatsApp, ela confessou o crime.

A Polícia Civil não informou se ela também tinha em desfavor um mandado de prisão por este crime ou processo encaminhado.

Confira vídeo da prisão da suspeita:

