Samae de Brusque receberá investimento de quase R$ 8 milhões para instalação de duas novas estações de tratamento de água

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (Samae) receberá um investimento de quase R$ 8 milhões para expandir e melhorar o sistema de tratamento de água da cidade. De acordo com Cláudio Adão Pereira, diretor-presidente da autarquia, o valor será destinado à construção de duas novas estações de tratamento modulares.

O projeto da primeira estação, no valor de R$ 5 milhões, já teve sua licitação homologada, restando apenas a assinatura do contrato para o início das obras. Essa primeira, com capacidade de 100 litros por segundo, será construída na central do Samae, onde atualmente está localizado o primeiro estacionamento.

“Essa é uma necessidade histórica, pois estamos operando no limite de nossa capacidade de tratamento. Com essas novas estações, poderemos ampliar significativamente nossa capacidade e atender melhor à população”, ressaltou Cláudio.

Já a segunda estação será instalada no bairro Zantão, com um investimento de quase R$ 3 milhões. Juntas, as novas instalações aumentarão a capacidade de tratamento em 123 litros por segundo. A homologação da licitação para essa segunda estação também já foi concluída.

Questionado sobre prazos, Cláudio afirma que as obras das novas estações de tratamento devem começar nas próximas semanas, após a formalização dos contratos. O prazo para entrega da obra é final de 2025. “Costumam entregar antes e é isso que buscamos”, conclui o presidente.

