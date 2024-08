VÍDEO – Morador registra coloração amarelada em córrego no bairro São Pedro, em Brusque

Um morador do bairro São Pedro registrou a presença de uma coloração amarelada em um córrego que passa pela região. O fato foi registrado nesta quarta-feira, 21, na rua Magdalena Petermann Fischer.

De acordo com o morador, o fato foi registrado durante a manhã. O morador ressaltou que entrou em contato com a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) e que o órgão irá averiguar a situação.

A reportagem entrou em contato com a Fundema, que informou estar ciente do caso e que está montando uma equipe para atuar na ocorrência.

De acordo com o órgão, a suspeita é de que o fato tenha ocorrido por conta de pigmentos têxteis. Entretanto, os agentes farão o monitoramento do curso d’água para identificar a origem do problema.

Confira o vídeo:

