VÍDEO – Motociclistas colidem de frente durante apresentação em globo da morte, em Joaçaba

No domingo, 18, durante uma apresentação no globo da morte em um circo em Joaçaba, no Oeste de Santa Catarina, houve uma colisão frontal entre motociclistas.

Um dos artistas envolvidos precisou ser encaminhado ao hospital, mas foi liberado após ser avaliado.

Um vídeo registrado pelo público captura o instante em que ocorre o acidente, após os motociclistas realizarem várias voltas em 360º.

Confira o momento:

