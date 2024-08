Brusque e município da Polônia irão se tornar cidades irmãs; entenda

​Os municípios de Brusque e Gmina Popielów, na Polônia, irão se tornar cidades irmãs. Uma cerimônia no gabinete do prefeito André Vechi, às 16h desta sexta-feira, 23, irá consolidar este fato.

No ato, serão recebidos oficialmente em Brusque, a prefeita de Gmina Popielów, Sybilla Stelmach, o vice Artur Kanzy-Budzicz e a presidente do Conselho Comunal, Joanna Widacha-Cichón.

Comitiva

A comitiva polonesa estará acompanhada pelo Senhor Marek Makowski, ex-Cônsul da República da Polônia em Curitiba.

Após a recepção, será assinada uma Carta de Intenções entre Brusque e Gmina Popielów, que irá torná-las cidades irmãs.

Esta será a primeira em 155 anos da história da Imigração Polonesa no Brasil, que autoridades de Gmina Popielów, sede administrativa de Stare Siolkowice, comunidade de onde partiram em 1869, as primeiras 16 famílias de imigrantes poloneses para o Brasil, com destino à Colônia Príncipe Dom Pedro, hoje Brusque.

​A minuta da Carta de Intenções foi elaborada pelos servidores da Prefeitura de Brusque Rodrigo Fischer Silveira de Souza e Camila da Silva, que integram a equipe brusquense que está à frente da gestão da parceria com a Alemanha.

​Os objetivos principais desta parceria entre Brusque e Gmina Popielów, incluem:

• Promoção do património histórico e de intercâmbios culturais e educacionais, visando à troca de experiências e o enriquecimento mútuo de nossas comunidades;

• Cooperação para a promoção do turismo, explorando as potencialidades turísticas de ambos municípios e criando oportunidades para o incremento do fluxo de visitantes implementando projetos promocionais conjuntos;

• Estabelecimento de parcerias comerciais e industriais, incentivando o desenvolvimento econômico sustentável e o compartilhamento de boas práticas;

• Incentivo aos empresários à cooperação tecnológica e à inovação promovendo a troca de conhecimentos nas áreas do desenvolvimento tecnológico;

• Colaboração em iniciativas voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, compartilhando experiências e práticas bem-sucedidas.

Fortalecimento das relações

O Presidente da Fundação José Walendowsky Luis Antonio Loyola Walendowsky, avalia que este será um grande passo para o fortalecimento das relações de Brusque com a Polônia

“Estamos entusiasmados e ao mesmo tempo muito gratos, com a compreensão de nossos conterrâneos poloneses, em estabelecer esta parceria que irá gerar grandes frutos, não só para nossa cultura, mas também para a educação das futuras gerações e até mesmo para a nossa economia”, diz.

​Na segunda-feira, 26, também às 16h, os poloneses serão homenageados durante uma Sessão Solene da Câmara de Vereadores. A sessão e as homenagens são de iniciativa do vereador Cassiano Tavares, o Cacá.

Leia também:

1. Homem condenado por tráfico de drogas é preso em Guabiruba

2. VÍDEO – Suspeita de ter matado a amiga para ficar com bebê é presa em Blumenau

3. Matheus Rheine faz últimas preparações antes dos Jogos Paralímpicos

4. Uma das mais antigas lanchonetes de Brusque, Cako Lanches completa 50 anos

5. Alunos do Colégio São Luiz farão intercâmbio esportivo no Canadá



Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: