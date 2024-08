Os irmãos brusquenses Gilberto e Gilmar Martins, apaixonados pelo montanhismo, decidiram, então, encarar uma nova aventura juntos neste mês de agosto.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Desta vez, o desafio foi o Pico Caratuva, a segunda montanha mais alta no Sul do Brasil, com 1.860 metros de altitude, situado entre os municípios de Antonina e Campina Grande do Sul, no estado do Paraná.

Gilberto, conhecido como “Beto” pelos amigos, tem 57 anos e uma vasta experiência em explorar montanhas. Ele já percorreu diversos locais pelo Brasil, incluindo o famoso Pico da Bandeira, o terceiro mais alto do país.

Além disso, explorou praticamente todas as elevações nas imediações de Brusque e ao longo do Vale do Itajaí.

Para esta jornada, Gilberto convidou seu irmão mais velho, Gilmar, de 68 anos, para compartilhar essa experiência única.

A conquista do Pico Caratuva

Juntos, os dois se prepararam para subir ao Pico Caratuva, uma montanha cobiçada por montanhistas de todo o Brasil. Com seus 1.860 metros de altitude, o Caratuva atrai aventureiros em busca de novos desafios.

A jornada dos irmãos começou logo cedo. Foram necessárias cinco horas de subida, enfrentando o terreno íngreme e as condições climáticas adversas da região.

Após atingir o cume e apreciar as vistas deslumbrantes, os dois iniciaram a descida, que levou cerca de três horas.

A experiência, embora exaustiva, foi recompensadora, fortalecendo ainda mais o laço entre os irmãos e alimentando a paixão que ambos têm pela montanha.

O imponente Pico Caratuva

O Pico Caratuva, localizado a aproximadamente 350 km afastado de Brusque, em meio à exuberante paisagem paranaense, é conhecido por suas trilhas desafiadoras e vistas espetaculares.

É um destino imperdível para qualquer montanhista que busca superar limites e se conectar com a natureza.

Confira, após os anúncios, uma bela galeria de fotos que ilustra a emocionante aventura dos dois irmãos brusquenses no Pico Caratuva.

Fotos após anúncios

Pico Caratuva em fotos

Vamos, pois, encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando uma galeria de fotos que ilustra, de forma detalhada, toda a narrativa.

As imagens capturam a aventura dos irmãos brusquenses, Gilberto e Gilmar, no imponente Pico Caratuva; acompanhe a seguir.

*Fotos cedidas por Gilberto Martins >>

