Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades externas nesta quinta-feira, 22, ainda podem seguir aproveitando o tempo seco, com temperaturas alcançando máximas próximas de 30°C durante a tarde.

No entanto, as últimas atualizações da previsão meteorológica sinalizam uma mudança brusca nas condições climáticas, diante da chegada de uma frente fria na sexta-feira, 23.

Esse sistema, então, promete um choque térmico, encerrando, assim, o período de aquecimento atípico dos termômetros e trazendo de volta a chuva e o frio.

Para abordar o tema em questão, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que compartilhou seu boletim técnico junto à nossa coluna.

Confira o relatório completo emitido pelo profissional logo após a foto.

O tempo na quinta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim, antecipando aos moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que aproveitem o tempo seco previsto para esta quinta-feira para suas atividades externas, pois uma virada climática está a caminho.

O dia de hoje ainda será marcado pela presença do sol e por um aquecimento considerável para esta época do ano, com temperaturas podendo se aproximar dos 30°C.

A virada do tempo

À medida que avançamos para a reta final da semana, é importante antecipar a brusca mudança climática esperada para Brusque e região.

Na sexta-feira, o dia ainda sinaliza iniciar com tempo seco, mas a chegada da frente fria deve impor uma mudança no padrão térmico e nas condições meteorológicas a partir do fim da manhã ou início da tarde.

Esse sistema, inclusive, tende a ocasionar um choque térmico, sob risco até de trovoada mais forte antes da chegada do frio na retaguarda do sistema, que irá se estabelecer sobre a região.

O tempo no sábado

No sábado, o frio, úmido por sinal, se intensifica, começando a exigir o uso constante de casacos e cachecóis.

Embora os modelos indiquem alguns períodos de melhoria, há risco de chuva a qualquer momento, e o sol, caso apareça, não deve predominar, surgindo apenas por curtos períodos.

A tendência maior é de que a cobertura de nuvens seja predominante.

Antecipamos que o domingo deve amanhecer gelado, abaixo de 7°C em Brusque, mas o tempo tende a melhorar ao longo do dia, trazendo uma condição mais estável para o restante do fim de semana.

Estas, pois, são as informações mais recentes, tendo por base as últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco, então, permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar, pois, que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

