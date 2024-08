VÍDEO – Mulheres são flagradas furtando loja de calçados no Santa Terezinha, em Brusque

Por volta das 18h15 da quarta-feira, 21, duas mulheres entraram em uma loja de calçados, localizada no bairro Santa Terezinha, em Brusque, e furtaram um produto. O proprietário do estabelecimento enviou imagens do crime ao jornal O Município.

De acordo com ele, as mulheres furtaram um par de tênis de R$ 359,99. Pelas imagens, é possível ver que uma delas entra na loja com uma sacola vazia.

Dentro do estabelecimento, elas vão até a seção de calçados esportivos acompanhadas por uma vendedora. Uma delas tira o par de tênis da caixa e coloca dentro da sacola, enquanto a outra fica de ‘vigia’ e avisa quando a funcionária se aproxima.

Furtos frequentes

A loja é frequentemente alvo de furtos. Em janeiro, um homem invadiu o local e furtou R$ 500 do caixa.

Além disso, em dezembro também houve um furto. Na ocasião, quatro mulheres furtaram diversos itens do estabelecimento, ocasionando em um prejuízo de R$ 14 mil.

Em todos os casos, o dono do local registrou boletim de ocorrência na polícia.

Confira o vídeo:

