VÍDEO – Mulheres são flagradas furtando loja de calçados no Santa Terezinha; prejuízo chega a R$ 14 mil

Quatro mulheres foram flagradas furtando calçados de um estabelecimento no sábado, 23, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. Imagens mostram toda a ação do grupo e uma das autoras deixando a loja com diversos tênis em uma mochila preta. O caso foi descoberto por funcionárias do comércio, que desconfiaram das mulheres. O prejuízo foi de aproximadamente R$ 14 mil.

O crime ocorreu por volta das 16h de sábado. O estabelecimento estava cheio devido ao comércio de fim de ano.

As imagens mostram as autoras se juntando em um determinado espaço da loja e selecionando alguns calçados para colocar na bolsa, carregada por uma mulher. No momento em que ela se aproxima, os tênis são colocados dentro da bolsa.

Uma das envolvidas parece perceber que há câmeras no local e vira de costas para colocar um par dentro de uma sacola.

Confira momento da ação:





Watch this video on YouTube

Depois de encher a bolsa com os calçados, a autora sai da loja e vai até um carro estacionado fora do estacionamento do comércio para guardar os produtos. Posteriormente, ela volta como se nada tivesse acontecido. A ação se repete após encherem a bolsa com novos pares.

Os furtos ocorreram no setor de esportes da loja. De acordo com o proprietário, Wilson Santos, foram furtados apenas tênis das marcas Adidas, Asics, Mizuno e Fila.

Há alguns meses, uma das lojas da rede de calçados foi atingida por uma alagamento devido às chuvas em Brusque. O proprietário fez a doação de 45 mil calçados para Organizações não Governamentais (ONGs).

Um boletim de ocorrência foi feito. As autoras do crime, até o momento da publicação desta matéria, não foram identificadas ou detidas.

