Após prejuízo de mais de R$ 900 mil com a enchente, loja de Brusque doará 45 mil pares de sapatos para ONGs

O proprietário de uma loja de calçados, no bairro Guarani, em Brusque, que foi atingida pela enchente do rio Itajaí-Mirim, na última sexta-feira, 17, decidiu doar todos os 45 mil calçados que foram atingidos pela água para Organizações não Governamentais (ONGs).

O empresário, Wilson Santos, dono da loja, lembra do sinistro que atingiu todo o seu estoque que estava no térreo e no depósito. De acordo com o proprietário, os prejuízos com os produtos e móveis da loja passam dos R$ 900 mil.

“Foi difícil de acreditar que isso aconteceu. Recebemos mercadorias pela manhã e à noite a água levou. Ficaram quase a noite de sexta-feira submersos e o pior é que o seguro não cobre enchente”, contou.

A maioria dos 45 mil calçados são de modelos feminino adulto de vários estilos, de social a esportivo. Apesar de ainda estarem em bom estado, Wilson preferiu doar os calçados para ONGs.

“Nos próximos dias, vamos escolher as ONGs que receberão os calçados. Grande parte do depósito ainda estava do jeito que chegou da fábrica. Então, estão em bom estado e tenho certeza que os sapatos vão ser úteis para muitas pessoas”, contou.

A loja não abriu nesta segunda-feira, 20. Segundo o empresário, estão sendo transportados produtos de uma outra filial. A expectativa é que a reabertura aconteça na quarta-feira, 22.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: