Justiça concede medida protetiva para Ex-noiva que acusa Zé Trovão de agressão; deputado nega

O deputado federal Zé Trovão (PL), de Joinville, está sendo acusado pela ex-noiva, Ana Rosa Schuster, de agressões físicas e psicológicas. Ela entrou com um pedido de medida protetiva, que foi concedido neste domingo, 19, pelo 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília (DF). O parlamentar nega as acusações.

Segundo depoimento que consta no processo, Ana alegou à polícia foi agredida durante o relacionamento, mas nunca havia registrado ocorrência ou requerido. De acordo com Ana, o deputado seria muito agressivo e teria o costume falar com tom de voz elevado. Ela alega que o relacionamento sempre foi abusivo, permeado por violência psicológica e ofensas constantes.

Ainda conforme a mulher, Zé Trovão, no dia 9 de setembro, teria a ameaçado dentro de casa com uma faca de cozinha. Ela diz que que há cerca de uma semana teriam rompido o relacionamento e combinado de ela sair de casa até o dia 29 de novembro, quando assumiria um novo aluguel.

Ana ainda informou à polícia que estava tentando reorganizar sua vida, inclusive profissional. Neste domingo, 19, conforme acusa Ana, Zé Trovão então teria chegado em casa durante a madrugada e foi dormir.

Após amanhecer, ela diz ter esperado o parlamentar acordar para entrar no quarto que era do casal e pegar algumas coisas dela para sair. Porém, quando ele saiu do cômodo, os dois teriam discutido e trocado ofensas.

Ela diz que Zé Trovão teria lhe empurrado, que tentou se defender e os dois acabaram brigando. Em determinado momento, ainda conforme a versão de Ana, Zé Trovão teria apertado forte o seu pescoço, como se quisesse enforcá-la, e teria dito: ‘Vou acabar com você”.

Com isso, Ana diz ter decidido acionar a polícia e que ficou aguardando os policiais civis em frente ao prédio onde moram. Ela diz que foi expulsa pelo deputado.

Com o pedido de medida protetiva aceito, Zé Trovão não pode se aproximar ou ter contato com Ana, seja por qualquer meio de comunicação.

O que diz Zé Trovão

Em vídeo publicado nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 20, Zé Trovão nega as agressões e diz que as acusações são infundadas.

“Sempre defendi a segurança de todas as pessoas, especialmente das mulheres. Qualquer insinuação de comportamento agressivo de minha parte é totalmente falsa e contrária aos princípios que norteiam minha conduta”, escreveu o deputado.

O parlamentar diz também que estará à disposição da Justiça para esclarecimento dos fatos.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: