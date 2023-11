Inscrições abertas para campanha Natal Iluminado em Guabiruba

Moradores de Guabiruba já podem se inscrever, de forma gratuita, para a 6ª edição da WeihnachtsLichter – Natal Iluminado, promovido pela Associação Visite Guabiruba (Avigua).

As inscrições iniciaram no dia 17 de novembro e vão até o dia 10 de dezembro. As duas casas mais bem enfeitadas no clima do Natal serão as vencedoras. O resultado será divulgado no dia 12 de dezembro.

Como participar

Para participar da WeihnachtsLichter – Natal Iluminado, os interessados devem enviar 3 fotos mostrando a decoração na fachada, varandas ou no jardim da sua casa para o whatsApp da Avigua (47) 99163-4564 juntamente com o nome completo do proprietário da residência e telefone para contato.

A 1ª edição do Weihnachtslichter ocorreu em 2016 e teve 10 residências inscritas. No ano seguinte, o número aumentou para 34. A expectativa para este ano é que no mínimo 60 casas sejam inscritas no concurso.

Os vencedores do Natal Iluminado serão definidos por meio de sorteio. Os prêmios serão dados pela Avigua.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: