A previsão meteorológica começa a indicar alívio para aqueles moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que então anseiam por uma trégua no intenso calor.

As projeções do meteorologista Piter Scheuer apontam noites amenas à vista, a começar por esta terça-feira, 26, embora a tarde ainda possa registrar picos acima de 32 e 33°C.

De acordo com as informações fornecidas, as manhãs tanto de quarta quanto de quinta-feira, 28, estão projetadas para iniciar com temperaturas oscilando entre 15 e 18°C, podendo ser ainda mais baixas em cidades de maior altitude.

Inclusive, nas tardes desses dois dias subsequentes, não é esperado um aquecimento tão expressivo, com as máximas projetadas sem ultrapassar muito os 30°C.

Além disso, a tendência é que o tempo permaneça seco, com predominância do sol entre variações de nuvens. O risco de chuva é baixo, conforme apontado pelo especialista.

Calor volta aumentar na sexta-feira

Direcionando o olhar para o cenário mais à frente, Piter destaca a iminente volta do calor mais intenso na sexta-feira, 29, a Brusque e região, com as temperaturas retomando valores superiores de 33 a 35°C.

O especialista ressalta, pois, que este dia pode terminar com trovoadas, não deixando de mencionar a possibilidade de eventos mais severos, potencializados pelo aquecimento.

Quando projeta o último fim de semana do ano, o meteorologista antevê temperaturas notavelmente amenas, considerando que nos encontramos no auge do verão.

As temperaturas previstas para o domingo, 31, não devem ultrapassar os 25 a 26°C.

Quanto à perspectiva de chuva, Piter não descarta essa possibilidade entre o sábado e o domingo para os municípios do Vale do Itajaí.

O perito em meteorologia encerra, ressaltando que os primeiros dias de 2024, com base nos dados atuais, tendem a ser significativamente mais amenos em todo o estado de Santa Catarina, sem previsão, portanto, de calor intenso.

O tempo na madrugada

Na sequência desta edição desta terça-feira, vamos agora abordar as informações referentes ao monitoramento do tempo na região de Brusque durante a madrugada.

A tabela apresentada abaixo oferece um panorama das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, indicando os valores para cada local mencionado (em vermelho).

A apuração evidencia também que não foram registradas ocorrências de chuva durante esse período (em azul).

