Polícias Militares entregam doações de cestas básicas para famílias e presentes para crianças no Vale do Itajaí

Após as fortes chuvas que prejudicaram diversas cidades de Santa Catarina durante os três últimos meses de 2023, a Polícia Militar lançou uma campanha de arrecadação de alimentos e diversos outros itens para as famílias afetadas.

Neste final de semana, entre sábado, 23, e domingo, 24, os agentes da PM em conjunto com diversos voluntários, entregaram tudo que foi arrecadado. A entrega aconteceu em várias cidades do Vale do Itajaí, e famílias receberam cestas básicas e presentes às crianças.

Confira como foi a entrega:

