Médica que atuava no Médio Vale morre após veículo cair em rio em Rondônia

A médica Sônia Valadares dos Santos morreu durante o grave acidente no último domingo, 24, na zona rural da cidade de Pimenteiras do Oeste, em Rondônia. O carro que ela estava acabou caindo no Rio Santa Cruz. Além dela, o filho João Carlos e outros três parentes também faleceram no acidente.

Sônia era servidora pública e atuava como médica da Secretaria Municipal de Saúde, de Acurra. As informações foram confirmadas pela Prefeitura da cidade, que decretou luto de três dias pelo falecimento da servidora.

Toda a família era natural de Tangará da Serra, cerca de 239 km de Cuiabá, no estado de Mato Grosso.

“Neste momento de profunda dor e pesar, a administração municipal manifesta aos familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências pela partida precoce. Doutora Sônia atuava na Unidade Básica de Saúde do bairro Centro há mais de um ano.

O Prefeito de Ascurra, Arão Josino, decretou luto de três dias pelo falecimento da servidora”, finalizou a nota.

