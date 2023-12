As temperaturas, atingindo até 33°C em Brusque nesta segunda-feira de Natal, motivaram uma procura intensa por locais que proporcionassem alívio ao abafamento.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Muitas pessoas optaram por desfrutar das praias do litoral catarinense, enquanto outras, por circunstâncias particulares ou mera preferência, encontraram uma solução mais próxima, explorando as cachoeiras do município.

Era visível o cenário de famílias inteiras ocupando então esses espaços, reconhecendo neles o refúgio ideal para se esquivar do intenso calor.

O Natal nas cachoeiras do Taquaruçu

Um local amplamente requisitado pelos moradores de Brusque e até mesmo da região durante este feriado de Natal, foram as cachoeiras do Taquaruçu.

Situada a aproximadamente 20km do Centro da cidade, esta área, por sua vez, proporciona uma sequência de quedas d’água impressionante.

As principais, localizadas em proximidade umas das outras, capturaram a atenção de um significativo contingente de visitantes.

Estes tiveram a oportunidade de desfrutar do dia em contato com a esplêndida natureza circundante.

Natal nas cachoeiras em fotos

Elaboramos uma magnífica galeria de fotos, disponível para apreciação imediatamente após a exibição dos anúncios.

Essa cuidadosa seleção de imagens oferece uma visão objetiva de toda a dinâmica e da beleza incontestável capturada em cada fotografia apresentada.

Galeria de fotos após anúncios

Natal no Taquaruçu

Conforme antecipado, encerramos esta matéria com um toque majestoso, destacando a presença de cenários encantadores registrados nesta segunda-feira de Natal nas cachoeiras do Taquaruçu.

