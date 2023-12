Criança de 4 anos desaparece em rio após escorregar e cair de pedra no Sul de SC

Uma criança de 4 anos desapareceu após escorregar de uma pedra e cair em um rio no município de Pedras Grandes, no Sul catarinense, na tarde deste domingo, 24. A vítima estava acompanhada da madrinha, que não conseguiu resgatá-la.

De acordo com relatório do Corpo de Bombeiros, por volta das 16h30, uma equipe de socorristas foi acionada para uma ocorrência de afogamento. Ao chegarem no local, uma testemunha contou que a vítima estava sentada em uma pedra.

Os bombeiros fizeram buscas a pé por cerca de 100 metros pelo último lugar onde a vítima foi vista, margem esquerda do rio, mas não encontraram a criança. Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar também passou a atuar no local.

