Homem é preso após agredir ex-companheira no Vale do Itajaí

Na noite de sábado, 23, um homem, de 48 anos, foi preso após agredir a ex-mulher, de 49 anos, no bairro Santa Terezinha, em Gaspar. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima era assistida pelo programa Rede Catarina e tinha contra o ex uma medida protetiva.

Segundo o relato da PM, o homem se deslocou até a casa dela, pulou o muro, invadiu a residência, começou a ameaçá-la, pedindo dinheiro e deu um tapa nela. Ela acionou o botão do pânico em seu celular e policiais foram até o local.

Ao perceber a presença da Polícia, o agressor pulou a janela dos fundos e, após um cerco policial, retornou para casa, escondendo-se debaixo da cama, onde foi encontrado e preso. Ele foi conduzido ao Centro de Plantão Policial.

