Casal de idosos perde controle do veículo e colide contra muro no Vale do Itajaí

Um casal de idosos precisou ser conduzido ao hospital após um acidente envolvendo o carro que estavam, uma BMW, durante o fim da manhã deste domingo, 24. O acidente aconteceu por volta das 13h, na Av. João Bertoli, no Centro de Taió.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e chegando no local encontrou o veículo colidido contra o muro. Segundo as informações dos dois, eles acabaram perdendo o controle do veículo, saíram da pista e acabaram colidindo contra o muro de um estabelecimento.

Por conta da colisão, a idosa, carona do carro, teve leves ferimentos e relatou dores na região cervical. O motorista também teve ferimentos leves no braço. Ambos foram atendidos no local e em seguida encaminhados ao hospital. O Samu ajudou na ocorrência.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: