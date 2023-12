Homem morre ao tentar furtar fios de subestação de energia de prédio em Balneário Camboriú

Um homem morreu após tentar furtar fios de energia de um edifício no Centro de Balneário Camboriú, nesta segunda-feira, 25. De acordo com relatório da Polícia Militar, a vítima foi encontrada dentro da subestação de energia.

Ainda segundo a PM, funcionários da Celesc relataram que foram acionados para atender um chamado de queda de energia no local. Ao chegarem, se depararam com o transformador do poste desligado.

A equipe então foi verificou que a porta da subestação de energia do edifício estava arrombada e, ao entrarem, encontraram um homem do lado do transformador de energia.

Consta no relatório que todos os cabos de aterramento foram cortados e estavam separados, prontos para serem subtraídos. Para a PM, possivelmente a morte foi causada por uma descarga elétrica. O homem portava uma mochila preta com algumas roupas, porém sem documento algum. Assim, não foi possível fazer a identificação da vítima.

