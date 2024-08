O Brusque foi goleado pelo Goiás na noite desta quarta-feira, 21, na Serrinha, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro: 4 a 1. Com nova escalação quadricolor e substituições estranhas, o personagem central foi Ianson, falhando de maneira clamorosa em gols dos anfitriões. O placar foi aberto pelo goleiro Tadeu e teve mais três gols de Thiago Galhardo, enquanto Rodolfo Potiguar marcou o gol brusquense.

Com o resultado, o Brusque acumula cinco jogos consecutivos sem vitória e ainda não venceu fora de casa desde 28 de fevereiro. O time volta a fazer um gol após quatro partidas em branco.

Bom início

A partida começou boa para o Brusque. O time conseguia reter a posse de bola, trocar passes, ensaiar alguns ataques pelos lados do campo. Era um jogo, inicialmente, de igual para igual. Mas, como sempre, o quadricolor não conseguia muito mais do que chutes tortos de fora da área e cruzamentos na área sem grande perigo.

O Goiás teve a melhor chance do início do jogo. Wallace bobeou de forma absurda e foi desarmado. Marcão fez o passe para a área, tem a interceptação parcial, mas Rafael Gava chegou chutando para o gol. Atento, Ianson mergulhou de carrinho e cortou para escanteio, salvando a equipe.

Rodrigo Pollero, estreante da noite, pouco conseguiu fazer além de um cabeceio por cima aos 15 minutos. A bola não chegava para o centroavante finalizar. Muitas vezes, ele se via obrigado a sair da área e a buscar jogo pelo lado direito.

Boa chance foi perdida pelo Goiás aos 26. Welliton Matheus partiu para cima de Luiz Henrique e bateu cruzado. Rafael Gava se jogou de carrinho e por pouco não alcançou para abrir o placar. O gol já estava aberto.

Ianson entrega

Aos 34 minutos, o Brusque tentava sair jogando a partir da defesa, com jogadores d Goiás pressionando. Ianson, em uma decisão inexplicável, tenta um passe alto e curto, com alta chance de erro. Thiago Galhardo intercepta, já fazendo o passe de cabeça para Rafael Gava. O camisa 8 avança até a área e é derrubado por Ianson. Pênalti.

O goleiro Tadeu mandou de bico no meio do gol e abriu o placar.

Tentativas de reação

O Brusque ainda teve chance clara aos 40 minutos. Dionísio recebeu livre de marcação, com toda a liberdade do mundo, mas não conseguiu nem acertar o domínio. A bola passou por ele em cena tragicômica.

Aos 46, Guilherme Queiróz conseguiu bom drible na esquerda, chutou firme com a perna canhota, sem ângulo, e Tadeu fez boa defesa, afastando a partida

Outro erro, outro gol

Aos 48, Ianson tentou afastar uma bola alta no meio campo, com um passe de ombro, à moda futevôlei. E o passe foi prontamente repelido por Thiago Galhardo, servindo Mateus Gonçalves, que arrancou em velocidade. Com receio de cometer a falta ou mais um pênalti, Ianson tenta cercar o adversário e não consegue. O camisa 11 do Goiás cruzou rasteiro, Thiago Galhardo chuta, a bola passou entre as pernas de Lorran e entrou: 2 a 0.

Terceiro do Goiás

O Brusque tentou se lançar ao ataque no segundo tempo, mas levou o terceiro gol. Aos 11 minutos, Lorran erra passe no ataque e Thiago Galhardo recebe em profundidade. Ianson tenta a interceptação, fura, e o atacante do Goiás finaliza com tranquilidade na saída de Matheus Nogueira: 3 a 0.

Diminuindo a surra

Rodolfo Potiguar substituiu Lorran logo após o gol e diminuiu para o Brusque, aos 14 minutos. Pollero dominou na entrada da área e rolou para o Pitbull, que chutou rasteiro, de fora da área. A bola morreu no canto direito de Tadeu, sem chances de defesa.

Foi o terceiro gol de Rodolfo Potiguar na Série B. O volante é o artilheiro do Brusque na competição, e o único jogador que marcou mais de dois gols.

Outro pênalti de Ianson

Aos 21 minutos, Ianson, que Luizinho Vieira se recusava a tirar de campo, cometeu seu segundo pênalti no jogo. Desta vez, um bastante questionável, porque Rafael Gava pareceu ter se jogado na área ao sentir o contato. O árbitro Lucas Casagrande não teve dúvidas em assinalar a penalidade.

Thiago Galhardo soltou a bomba no meio do gol e fez seu terceiro gol no jogo.

O quadricolor voltou a ter uma chance relevante aos 28 minutos. Osman quis resolver sozinho a parada, tendo toda a liberdade do mundo e duas opções de passe. Chutou forte de fora da área e Tadeu fez boa defesa para escanteio.

Instantes finais

Para terminar o show de horrores, Cristovam cometeu uma falta estúpida perto da linha de fundo e conseguiu ser expulso com 15 minutos em campo.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo na terça-feira, 27, para receber o Sport. O estádio ainda será confirmado. No sábado, 24, às 17h, o Goiás visita o Ituano no Novelli Júnior.

Goiás 4×1 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

22ª rodada

Quarta-feira, 22 de agosto de 2024

Serrinha, Goiânia (GO)

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, David Braz (Lucas Ribeiro), Douglas Teixeira (Edu); Aloísio, Marcão, Rafael Gava; Welliton Matheus (Paulo Baya), Thiago Galhardo (Régis) e Mateus Gonçalves (Luiz Henrique).

Técnico: Vágner Mancini

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace, Luiz Henrique (Cristovam); Lorran (Rodolfo Potiguar), Serrato, Diego Mathias (Diego Tavares), Alex Ruan (Dionísio); Guilherme Queiróz (Osman) e Pollero.

Técnico: Luizinho Vieira

Gols: Tadeu, Thiago Galhardo (3); Rodolfo Potiguar.

Cartões amarelos: Douglas Teixeira, Paulo Baya; Alex Ruan, Ianson, Cristovam (2)

Cartão vermelho: Cristovam

Trio de arbitragem (PR): Lucas Casagrande apita a partida, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas.

Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO).

VAR: Paulo Roberto Alves Júnior (PR) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios (SE).

