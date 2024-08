Número de candidaturas nas eleições municipais cai quase 20% em 2024

Menos candidatos 1

De Norte a Sul do Brasil, o número de candidaturas aos cargos de prefeito, vice e vereador caiu 18% em relação às últimas eleições, em 2020. Em SC a queda foi menor do que a média nacional, chegando a 12%. Mas em uma das cidades do Estado, Blumenau, o número de candidatos a prefeito nessas eleições caiu a menos da metade — passou de 12 para cinco políticos que concorrem a uma vaga para a prefeitura da cidade. Também é menor o número daqueles que disputam uma vaga no Legislativo local — passou de 371 em 2020 para 184 este ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Menos candidatos 2

Conforme entendidos no assunto, há explicações. A principal é que os partidos políticos estão muito pressionados pelo financiamento de campanha e, com o orçamento apertado, o mais importante é investir nas candidaturas com mais chances de vitória. Significa dizer: apoiar quem tem mandato.

Competitividade 1

Pela nona vez consecutiva, SC é o segundo Estado mais competitivo do Brasil, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados de 2024, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), divulgado ontem em Brasília. O ranking consolida o resultado com base em pilares estratégicos para avaliar o desempenho dos Estados. SC, assim como em 2023, é líder geral nos pilares capital humano, segurança pública e sustentabilidade social. O Estado também ocupa a terceira posição em eficiência da máquina pública, infraestrutura e inovação. Além disso, é o sétimo colocado em solidez fiscal.

Competitividade 2

O CLP também divulgou o ranking de competitividade dos municípios brasileiros, e Florianópolis comparece em primeiro lugar. Na sequência estão São Paulo, (SP), Vitória (ES), Porto Alegre (RS) e Barueri (SP). Em 2023, a capital catarinense havia aparecido pela primeira vez no topo. O ranking considera municípios com mais de 80 mil habitantes. Ao todo, foram avaliadas 404 cidades que, juntas, correspondem a 60% da população brasileira.

Competitividade 3

Além de Florianópolis, outros municípios de SC brilham no ranking, como Jaraguá do Sul (12º), Balneário Camboriú (14º), Criciúma (18º), Blumenau (23º), Joinville (31º), São Bento do Sul (33º), Chapecó (61º), Itajai (69º), Concórdia (84º), Navegantes (88º) e Brusque (90º).

Quem são

Há advogados catarinenses no grupo Prerrogativas, que tem cerca de 250 integrantes e que, conforme noticiário de dias passados, já conseguiu inúmeras nomeações para o Executivo e Judiciário, já que é explicitamente pró-PT. O nome do movimento diz muito. Chama-se prerrogativa o privilégio ou vantagem que algumas pessoas possuem por pertencerem a determinada classe, com que faz que elas sejam tratadas de maneira diferente das demais.

Maratona

Impressionam os números da Maratona Internacional de Floripa, neste sábado e domingo. Será a maior edição do evento esportivo, que começou em 2017. Naquele ano, foram quase 6,5 mil participantes. Desde então, cresce. Neste ano serão 16 mil corredores. Mais de 80% deles são de fora da Grande Florianópolis. Estão confirmados atletas de todos os Estados brasileiros e também de mais de 20 países de cinco continentes. Seus organizadores explicam o segredo do sucesso: a combinação entre percursos rápidos e planos e as belezas da capital catarinense.

Vitórias

O jornalista e analista político Adelor Lessa aposta que dois partidos – o PL e o PSD – serão os grandes vitoriosos nas eleições municipais deste ano nas 10principais cidade de SC. O Novo deve levar uma e o MDB outra. As demais ficarão com os dois. A conferir.

Proibido importar

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4309/23, que proíbe empresas de importar leite em pó e transformá-lo em leite líquido para venda no mercado nacional. Apresentado pela deputada Daniela Reinehr (PL-SC), o texto estabelece como punição para as empesas que descumprirem a medida uma multa de até R$ 1 milhão e suspensão temporária ou definitiva do alvará de funcionamento.

Tiro no pé

O ministro “supremo” Flávio Dino deu ordem para o Tribunal de Contas da União fiscalizar as tais emendas parlamentares, pix e impositivas, de deputados e senadores. Só que parece ter esquecido que ele também as recebeu quando governador do Maranhão. Detalhe: e sem contas prestadas até hoje.