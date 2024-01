VÍDEO – Homem invade e furta loja de calçados no Santa Terezinha, em Brusque

Um homem invadiu e furtou uma loja de calçados no bairro Santa Terezinha, em Brusque, na madrugada desta quinta-feira, 4. O crime aconteceu por volta das 4h e as câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o homem.

Segundo o proprietário do estabelecimento, o homem furtou R$ 500 do caixa. Pelas imagens, é possível ver que ele se aproxima da loja e senta por um tempo. Após isto, arromba a porta da loja. Um boletim de ocorrência foi feito pelo proprietário.

A loja já havia sido alvo de furto em dezembro. Na ocasião, quatro mulheres furtaram diversos itens do estabelecimento, ocasionando em um prejuízo de R$ 14 mil.

Assista o vídeo:

