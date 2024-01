A semana inaugural de 2024 chega nesta quinta-feira, 4, sob a projeção meteorológica mantendo a umidade marítima influenciando o tempo sobre Brusque e outras cidades localizadas no Vale do Itajaí ao longo do dia.

Este sistema promete trazer nebulosidade à faixa leste de SC, e os profissionais em meteorologia não descartam completamente a possibilidade de chuvas.

Contudo, esta condição tende a se alternar com logos períodos secos que prometem aberturas de sol.

Quanto aos termômetros, a atual trégua do calor mais intenso deve então se refletir em temperaturas situadas abaixo da marca dos 30ºC.

A síntese anteriormente exposta encontra respalda na projeção fornecida pelo meteorologista Piter Scheuer, o qual gentilmente compartilhou suas análises com a nossa coluna.

Os detalhes esclarecedores desta entrevista estão contidos no boletim subsequente, ao qual convidamos você a explorar.

Além disso, a nota contempla as projeções pertinentes para o próximo fim de semana. Não deixe de conferir.

O tempo nesta quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Aqueles que residem em Brusque ou em qualquer outra cidade do Vale do Itajaí, bem como nas regiões que abrangem as praias do Litoral Norte de Santa Catarina, devem manter-se atentos à previsão do tempo.

Isso se deve à persistente influência da umidade marítima, que continua a trazer consigo uma cobertura densa de nuvens à faixa leste do estado.

Diante desse cenário, não podemos descartar a possibilidade de garoa ou algum aguaceiro isolado e pontual, sem um horário específico para sua ocorrência.

Portanto, para os que planejam atividades ao ar livre de média a longa duração, recomendamos cautela.

É fundamental observar, pois, que essa condição será intercalada por períodos de aberturas de sol.

A trégua em relação ao calor intenso persiste, com os picos máximos de temperatura previstos para ficarem abaixo dos 30°C nessas áreas mencionadas anteriormente.

O tempo no fim de semana

À medida que nos aproximamos do fim de semana, os modelos de simulação indicam a persistência da umidade proveniente do mar, impactando Brusque e região na sexta-feira e exercendo uma influência menos pronunciada a partir do sábado.

Estes dois dias ainda se preveem caracterizados por considerável cobertura de nuvens, intercaladas por momentos de aberturas de sol.

Com a ausência de abafamento intenso, os picos de temperatura máxima não devem ultrapassar a marca dos 30°C.

A partir do domingo e, sobretudo, na próxima semana, antevemos o retorno do calor mais forte, acompanhado das típicas pancadas de chuva de verão, fazendo-se notar entre o meio da tarde em direção à noite.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com matéria de hoje, abordamos agora o acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados coletados provêm da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo exibe a compilação das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer, indicando valores para cada lugar mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Alguns pontos tiveram a ocorrência de garoa fraca durante o período observado até as primeiras horas da manhã (marcado em azul).

Fotos dos leitores

Para concluir esta edição, aprecie as encantadoras fotografias gentilmente compartilhadas por nossos leitores.

Estas imagens proporcionam uma visão do início da manhã desta quinta-feira em cada local mencionado nas legendas.

