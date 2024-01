Fritadeira elétrica causa incêndio em empresa no Limeira, em Brusque

Um incêndio foi causado por uma fritadeira elétrica em uma empresa de massas no Limeira, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 3. O caso aconteceu na rua Alberto Pretti por volta das 15h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, durante o deslocamento da guarnição até o local, o incêndio foi controlado pelos funcionários com o uso de extintores existentes no local.

Os agentes, ainda assim, foram até o local para averiguar a situação e constatar se o local estava seguro. Não foi necessário a atuação dos bombeiros na ocorrência. Os proprietários foram orientados.

