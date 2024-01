Preso desde agosto, ex-diretor da PRF quer ser candidato a prefeito em cidade de SC

Candidato

Preso desde agosto do ano passado em operação que investiga interferência no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, externou um desejo há poucos dias: candidatar-se à prefeitura de São José, na região metropolitana de Florianópolis, nas eleições deste ano. Se conseguir ser libertado em tempo, evidentemente. É filiado ao PL.

Atrás do sonho

“Realizar um sonho”. Foi o que disseram alguns familiares dos quatro jovens de Minas Gerais que morreram tragicamente intoxicados dentro de um BMW em Balneário Camboriú. O sonho, no caso, era morar em SC, preferencialmente em Florianópolis, empreender e “ficar ricos”. Assim pensam alguns milhares de brasileiros, de todas as idades e lugares. Florianópolis, para o bem ou para o mal dos que já moram na capital catarinense, é o Eldorado tupiniquim.

Linguagem neutra

Enquanto o uso da linguagem neutra em escolas de SC continua proibida por um decreto de 2021, outros Estados, como Rondônia e Paraná, passaram a ter as suas, recentes, ambas alvo da Aliança Nacional LGBTI+ e da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (Abrafh), que ajuizaram ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo sua suspensão.

Música sertaneja

SC é o 12º Estado brasileiro onde o sertanejo foi o gênero musical mais ouvido em 2023, conforme a retrospectiva Stotify. Pelo menos três dos cinco artistas mais ouvidos na plataforma foram do ritmo em 13 Estados. Dos 26, apenas Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro não contém com nenhum artista do sertanejo entre os cinco mais ouvidos. Os 13 Estados onde três dos cinco artistas mais ouvidos foram sertanejos são Acre, Roraima, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, SC e Rio Grande do Sul.

Paulo Guedes

Estão à venda – menos para a área “VIP 1”, que dá acesso ao espaço de fotos e autógrafos, já esgotados – os ingressos para interessados em ouvir o ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, dia 25, no Expocentro de Balneário Camboriú, falando sobre “Economia e Futuro”. Os demais ingressos têm valores a partir de R$ 447,44, com descontos para estudantes.

Isenção

A Procuradoria Geral do Estado concorda com projeto que visa isentar os veículos de propriedade dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Perguntar não ofende: tal benefício será compensado com a redução dos altos custos que cobram para formar condutores? Uma habilitação para motocicleta custa, hoje, em média, dois salários mínimos. Um absurdo.

Desacato

A atitude prepotente de servidores públicos que fazem questão de fixar cartazes bem visíveis em seus locais de trabalho advertindo sobre os crimes previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal a quem os desacate, está para ser banida em SC, com projeto de lei em trâmite no Legislativo estadual. Servidor que cumpre sua missão não precisa disso. Se acha que precisa, deveria ter também o pudor de exibir um alerta para o contribuinte saber quais são seus deveres.

Bordão

O Partido Liberal em SC anda tão otimista com as eleições municipais deste ano que, nas internas, fala-se na “onda 22” que espera acontecer no pleito. O 22 é o número do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Entre as cidades maiores onde os liberais têm maiores chances de vitória está Lages, com a deputada federal Carmen Zanotto, que deve deixar o Cidadania.

Por que não? 1

A propósito da, em breve, lei estadual que cria em SC a Rota Turística da Erva-Mate, envolvendo vários municípios do Planalto Norte, alguém pode explicar por que o chá-mate, normalmente delicioso e natural, não está entre as preferências de bebida dos catarinenses? E ser popularíssimo em outras bandas, como nas praias cariocas?

Por que não? 2

A atividade comercial da erva-mate no Planalto Norte existe há mais de 150 anos e os seus ervais são, na maioria, formados por plantas nativas, sem espécies exóticas e sem agrotóxicos. Além disso, a região conta com características climáticas que favorecem o cultivo de um produto de qualidade. Estima-se que a região produza, anualmente, 100 mil toneladas, exportando cerca de 70% para Uruguai, Chile, Argentina, Paraguai, além de países da Europa. Então!