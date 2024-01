Bombeiros arrombam apartamento para combater incêndio no Centro de Brusque

O Corpo de Bombeiros arrombou um apartamento para combater um incêndio no Centro de Brusque na tarde da quarta-feira, 3. A proprietária do imóvel não estava no local.

Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada para a rua Melchior Heil por volta das 15h. Chegando no apartamento, acessou o hidrante do edifício e, com ajuda dos moradores, realizou o isolamento do prédio.

Os bombeiros chegaram ao quarto andar por meio da escada de emergência. A porta corta fogo que dá acesso a escada estava aberta e a equipe percebeu cheiro de fumaça vindo da porta de um apartamento.

A equipe tentou contato com a proprietária, porém, não houve sucesso. No local não havia ninguém com a chave do apartamento, então os bombeiros arrombaram a porta do imóvel.

Ao entrar, havia uma névoa de fumaça. Todos os cômodos do apartamento foram vasculhados na busca do foco do incêndio. Os bombeiros realizaram a ventilação do local abrindo as janelas e não encontraram o foco.

Após estes procedimentos, a equipe verificou que o duto da churrasqueira estava aberto. Os moradores foram questionados se alguém havia queimado papel na churrasqueira. Uma moradora do apartamento acima do incêndio informou que havia feito.

Os bombeiros foram até o apartamento de cima e verificaram a queima do material e a causa da fumaça. Ao final da ocorrência, o síndico do prédio foi orientado.

