É verdadeiramente inspirador observar o empenho da professora Vanisia Congnaco Barauna à frente do Projeto Horta, da Escola Centro de Educação Infantil Adelina Zen (CEI Adelina Zen), situada no bairro Poço Fundo, em Brusque.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

A abordagem integrada de educação ambiental, aliada ao cultivo de alimentos e ao contato direto com a natureza, oferece às crianças experiências valiosas para o seu desenvolvimento.

A iniciativa não se limita apenas ao cultivo de frutas, legumes e ervas medicinais, mas também abrange a interação com animais, como abelhas sem ferrão, tartarugas, peixes, hamsters, calopsitas e pintinhos.

A importância da escola no Projeto Horta

A variedade de elementos presentes no Projeto Horta enriquece então as possibilidades de aprendizado dos alunos, incentivando a imaginação, a descoberta e o respeito pelos seres vivos.

“O envolvimento ativo das crianças no cuidado da horta, desde a rega do solo até o manejo de animais, não apenas estabelece uma conexão significativa com o meio ambiente, mas também educa sobre responsabilidade e consciência ambiental desde os primeiros anos de vida”, explica Vanisia, com entusiasmo.

Ela também destaca a importância do apoio da direção da escola e dos demais professores, mostrando como a colaboração em equipe é fundamental para o sucesso de projetos educacionais inovadores.

O legado deixado pelo projeto da escola

O entusiasmo da professora Vanisia é contagiante, e sua dedicação ao projeto certamente deixará um legado duradouro nas vidas das crianças envolvidas.

Que esta semente então continue a florescer, expandindo-se e desabrochando, promovendo aprendizados significativos e uma forte ligação com a natureza para as gerações futuras.

Galeria de fotos após anúncios

A seguir apresentamos os nomes dos parceiros comerciais que estão apoiando e investindo neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners abaixo para então poder conhecer as ofertas e produtos oferecidos por cada um deles.

Oferecimento:

Leia também:

1. Do fusca às tecnologias on-line: conheça a auxiliar de enfermagem que completa 44 anos no Sintrafite de Brusque

2. Pescaria entre amigos então termina em 26 kg fisgados no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

O projeto da escola em fotos

Encerramos este tópico com uma seleção de imagens que então ilustram de maneira objetiva os benefícios que o Projeto Horta tem proporcionado na Escola CEI Adelina Zen.

Convidamos você a conferir as fotografias apresentadas abaixo.

*Fotos: Vanisia Congnaco Barauna >>

• Ajude então a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK