Corpo de adolescente é encontrado enterrado em área de mata no Oeste catarinense

O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado enterrado em Xaxim, no Oeste catarinense, na quarta-feira, 3. A Polícia Militar soube do caso por meio de uma denúncia anônima.

Segundo a PM, o denunciante relatou que passeava a cavalo em uma região de mata e viu o corpo.

Ao realizar as buscas, os policiais encontraram um par de chinelos e, logo a frente, um local com vegetação e terra mexida. Após retirar a terra, viram parte do cadáver.

A Polícia Científica foi acionada e retirou o corpo da cova. Segundo a polícia, ele tinha marcas de tiro. Não foram divulgadas mais informações sobre o caso.

Leia também:



1. Bombeiros arrombam apartamento para combater incêndio no Centro de Brusque

2. Tempo: saiba como a umidade do mar irá afetar Brusque nesta quinta-feira

3. Idoso é preso após disparar arma de fogo durante briga com filha e ameaçar esposa em Gaspar

4. Atleta brusquense conquista terceiro lugar no Campeonato Mundial de BMX

5. Fritadeira elétrica causa incêndio em empresa no Limeira, em Brusque

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: