Prefeito de Brusque esclarece caso de coloração amarelada em ribeirão no bairro São Pedro

Após averiguação de agentes da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) de Brusque a um córrego com coloração amarelada no bairro São Pedro, nesta quarta-feira, 21, o prefeito André Vechi (PL) divulgou um vídeo informando que o responsável pelo dano ao ribeirão foi identificado.

De acordo com um vídeo divulgado nas redes sociais do prefeito, o motorista de um veículo carregava uma bombona com o pigmento e que, pelo material não estar preso, acabou tombando e derramando o material no córrego que fica na região.

Posteriormente, o motorista levou o veículo para ser limpado, o que fez com que o resíduo restante no carro se espalhasse ainda mais pelo ribeirão.

Ainda segundo o prefeito, os envolvidos no caso serão responsabilizados pelo fato e terão de fazer a reparação dos danos.

Leia também:

1. Professor acusado de agredir criança autista em escola filantrópica de Brusque é absolvido pela Justiça

2. Brusque e município da Polônia irão se tornar cidades irmãs; entenda

3. Homem condenado por tráfico de drogas é preso em Guabiruba

4. Matheus Rheine faz últimas preparações antes dos Jogos Paralímpicos

5. VÍDEO – Motociclistas colidem de frente durante apresentação em globo da morte, em Joaçaba

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: