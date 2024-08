Mulher ofende servidores e atira objetos no chão na UBS do bairro Águas Claras, em Brusque

Uma confusão foi registrada na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Águas Claras, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 21. Uma mulher, filha de uma paciente, gritou com os servidores presentes no local e atirou objetos da recepção no chão.

Segundo a prefeitura, ela compareceu à UBS para obter informações sobre o agendamento de uma consulta com a nutricionista para sua mãe, que estava marcada para 16 de setembro.

A paciente também teria recebido o agendamento para uma consulta com o cirurgião geral, marcada para antes da consulta com a nutricionista.

A filha teria se revoltado com “o fato da consulta com a nutricionista ser agendada após a consulta com o cirurgião, considerando a urgência do quadro clínico”, afirmou a prefeitura em nota enviada ao jornal O Município.

No local, ela alterou o tom de voz, ofendeu os profissionais, além de derrubar objetos e um computador.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência e a mulher retirou-se.

Confira nota completa da prefeitura

“A Secretaria de Saúde de Brusque, através da Secretaria de Comunicação Social, a pedidos de alguns veículos de comunicação, vem a público esclarecer sobre o fato ocorrido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Águas Claras.

O incidente na UBS Águas Claras envolveu a filha de uma paciente e a equipe profissional presente no local. A filha compareceu à unidade para obter informações sobre o agendamento da consulta com a nutricionista para sua mãe.

Na ocasião, foi entregue a guia com a consulta agendada para o dia 16 de setembro, sendo que a paciente já havia recebido anteriormente o agendamento para uma consulta com o cirurgião geral, prevista para ocorrer antes da consulta com a nutricionista.

A filha demonstrou insatisfação com o fato de a consulta com a nutricionista ser agendada após a consulta com o cirurgião, considerando a urgência do quadro clínico. Durante o atendimento, a filha alterou o tom de voz, dirigiu ofensas aos servidores e, descontentemente, derrubou objetos e um computador da recepção, causando danos ao patrimônio da unidade.

A Polícia foi chamada ao local, e a usuária deixou a UBS.”

