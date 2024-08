Moradora de Brusque cria vaquinha para custear cirurgias de endometriose e hérnia umbilical

A moradora de Brusque, Roseli Iatzac, de 32 anos, criou uma vaquinha on-line para custear as cirurgias de endometriose e hérnia umbilical. Os procedimentos, juntos, custam R$ 21 mil. Até o fechamento desta reportagem, o total arrecadado estava em R$ 1.555.

A operação de endometriose consiste na retirada do tecido endometrial que está localizado fora do útero. Roseli relata que possui cistos espalhados pela barriga e no intestino e para não se espalhar para outros órgãos, precisa realizar a cirurgia o mais rápido possível.

“Sinto fortes dores na barriga, e o quanto mais rápido operar é melhor”, afirma. Ela diz que pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não conseguiu o procedimento e devido à urgência, criou a vaquinha.

Em fevereiro deste ano ela foi internada para realizar a remoção de um tumor no ovário, que não foi feita. Após meses de dor e diversos exames, Roseli descobriu que estava com endometriose neste mês.

Ela também foi diagnosticada com hérnia umbilical e precisa do procedimento cirúrgico para corrigir a hérnia.

Como doar

É possível doar qualquer quantia de dinheiro pelo site do Vakinha ou por meio da chave Pix [email protected].

