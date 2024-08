Goiás x Brusque

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, David Braz, Douglas Teixeira; Aloísio, Marcão, Rafael Gava; Welliton Matheus, Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves

Técnico: Vágner Mancini

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace, Luiz Henrique; Lorran, Serrato, Diego Mathias, Alex Ruan; Pollero e Guilherme Queiróz.

Técnico: Luizinho Vieira

Reservas do Goiás: Thiago Rodrigues, Wellington, Paulo Baya, Régis, Lucas Ribeiro, Breno Herculano, Ian Luccas, Reynaldo, Nathan Melo, Rildo, Luiz Henrique e Edu.

Reservas do Brusque: Georgemy, Éverton Alemão, Maurício, Cristovam, Rodolfo Potiguar, Dionísio, Madison, Diego Tavares, Wellissol, Osman e Robinho.

Campeonato Brasileiro – Série B

22ª rodada

Serrinha, Goiânia

Trio de arbitragem (PR): Lucas Casagrande apita a partida, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas.

Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO).

VAR: Paulo Roberto Alves Júnior (PR) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios (SE).

Assista agora mesmo!

