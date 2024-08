Homem de 42 anos é morto a tiros em Itapoá, no Norte de Santa Catarina

Um homem de 42 anos foi morto a tiros em Itapoá no fim da tarde desta quarta-feira, 21. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência de homicídio foi registrada por volta das 17h45 no bairro Itapema do Norte.

A vítima, natural do Paraná, tinha passagens policiais por furto e posse de drogas. O homem foi encontrado com três ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas até o momento.

A identidade da vítima não foi informada.

