Motociclista morre em acidente com carro em Jaraguá do Sul

Um motociclista morreu em uma colisão em Jaraguá do Sul. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 21. A vítima foi identificada como Carlos Antunes de Oliveira, de 44 anos.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, a colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada por volta das 22h na rua Helmuth Manske, no bairro Três Rios do Norte.

Carlos sofreu uma fratura exposta na perna e tinha suspeita de fraturas em diversas partes do corpo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O óbito foi declarado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma mulher de 38 anos, que era passageira da moto, sofreu ferimentos e precisou ser hospitalizada. Ela tinha lesões nas pernas e mãos. A vítima foi atendida pelos bombeiros e conduzida pelo Samu ao Hospital São José de Jaraguá do Sul.

O condutor do carro, de 31 anos, saiu ileso do acidente. Ele recusou a condução ao hospital e permaneceu no local.

Além dos bombeiros e do Samu, as Polícias Civil e Militar também estiveram presentes. A dinâmica do acidente não foi informada.

