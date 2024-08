Padrasto é agredido por moradores após estuprar criança em terreno baldio em Porto Belo

O padrasto de uma criança foi flagrado a estuprando em um terreno baldio durante a tarde desta quarta-feira, 21, em Porto Belo. Antes de ser preso, o homem foi agredido por moradores da região. O local fica ao lado de uma igreja.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, uma testemunha viu o homem com a criança, de aproximadamente 5 anos, entrarem em um terreno ao lado da Assembleia de Deus, na rua David Cota, com uma motoneta. Após, a testemunha flagrou o homem com as partes íntimas na boca da criança.

Imediatamente ela empurrou o homem, que tentou deixar o local de motoneta, porém acabou deixando o veículo cair no chão. A testemunha então gritou para que outros moradores da região pudessem ajudar.

Quando os policiais chegaram no local, o padrasto da criança estava caído ao chão, com alguns ferimentos. A partir disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o atendimento do homem.

Segundo o relatório, nenhum agressor foi identificado.

A Guarda Municipal também esteve no local prestando apoio para manter a tranquilidade do público, “uma vez que a população estava com ânimos exaltados”.

Os militares conseguiram falar com a babá da criança, que disse aos agentes que estava cuidando dela em sua casa, quando o padrasto, que por motivos de emprego, passou a morar na residência da vítima , chegou no final da tarde e pediu sua motoneta emprestado para ir na padaria e levou a criança junto.

Os policiais então deram voz de prisão ao homem, que foi levado algemado para a Unidade de Pronto Atendimento para uma avaliação médica.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

