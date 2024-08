Dois corpos são encontrados com marcas de tiro em terreno baldio, em Itajaí

Dois corpos foram encontrados com marcas de tiros em um terreno baldio no bairro Santa Regina, em Itajaí, na noite da terça-feira, 20. As vítimas são dois homens.

Segundo a Polícia Militar, a equipe encontrou os corpos na rua João Antônio Martins por volta das 21h.

As equipes realizam buscas, porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A identidade das vítimas e a motivação para o crime são desconhecidas.

