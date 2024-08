A previsão do tempo, direcionada a Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, traz boas notícias aos simpatizantes do frio, que aguardam ansiosamente pelo retorno da queda acentuada nas temperaturas.

Isso porque uma frente fria deve atingir a região na sexta-feira, 23, trazendo chuva com possíveis trovoadas e, em seguida, a volta do clima de inverno, que deve se estabelecer nos dias seguintes.

Antes disso, porém, esta quarta-feira, 19, tende a ser marcada pela influência da umidade vinda do mar, que pode provocar garoa ou chuva fraca a qualquer momento do dia.

Para fornecer detalhes precisos sobre este tema, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo.

Confira a nota emitida pelo profissional logo após a foto.

Brusque na quarta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

É com grande satisfação que voltamos a contribuir para esta renomada coluna, atualizando a previsão do tempo com as últimas notícias.

Iniciamos o boletim nas informações direcionadas a esta quarta-feira, quando a umidade vinda do mar tende a influenciar as condições climáticas em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Esse sistema deve gerar nebulosidade sobre a região, diante do risco de garoa ou chuva fraca a qualquer momento. Portanto, quem planeja atividades ao ar livre deve estar atento, para assim, evitar contratempos.

Quanto às temperaturas, não se espera um aquecimento significativo, exatamente por conta da persistência das nuvens, que devem impedir aberturas prolongadas de sol. Caso venha aparecer, será apenas por curtos períodos.

Diante disso, as máximas previstas devem permanecer abaixo dos 25ºC.

Brusque e o retorno do frio

Avançando com as projeções para sexta-feira, os modelos climáticos indicam uma transição abrupta nas condições meteorológicas para toda a região de Brusque.

Essa mudança está associada à passagem de uma frente fria por Santa Catarina, trazendo chuvas generalizadas com possíveis trovoadas a partir da tarde e, na retaguarda deste sistema, o retorno do frio intenso.

Analisando os dados atuais, podemos antecipar um fim de semana instável em todo o Vale do Itajaí-Mirim, especialmente no sábado, com algumas perspectivas de melhora no decorrer do domingo.

Esses dois dias serão marcados por temperaturas baixas, exigindo o uso constante de casacos.

Aquecimento na quinta-feira

Antes disso, na quinta-feira, ainda se espera um aquecimento, com os termômetros podendo ultrapassar os 30°C, devido ao reaparecimento do sol, favorecendo atividades ao ar livre antes das mudanças climáticas previstas.

Essas informações são baseadas nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a constantes mudanças. Por isso, continuaremos monitorando a situação de perto.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

A apuração também evidencia, ocorrências de chuvas durante o intervalo compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia. (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 19

