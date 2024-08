VÍDEO – Fuga de 14 quilômetros termina com apreensão de maconha na BR-101, em Tubarão

Policiais rodoviários federais apreenderam cerca de dez quilos de maconha após uma perseguição de 14 quilômetros na BR-101, em Tubarão, na noite da segunda-feira, 19.

Os agentes deram ordem de parada ao motorista de um carro com placas de Alvorada (RS). No entanto, o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade, arremessando tabletes verdes pela janela do veículo.

Após percorrer 14 km, o motorista foi interceptado por outra equipe da PRF que bloqueou a via. Ele tentou escapar jogando o carro no canteiro central e fugindo a pé, mas foi detido logo em seguida.

Dentro do veículo, os policiais encontraram um tablete de maconha, e às margens da rodovia, onde o motorista havia jogado os outros pacotes, foram localizadas mais nove embalagens.

O homem, de 28 anos, disse aos policiais que a maconha seria levada para o Rio Grande do Sul. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia em Tubarão, onde responderá por tráfico de drogas.

