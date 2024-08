Entenda as diferenças entre os programas de assistência estudantil Universidade Gratuita e Fumdes

Santa Catarina oferece dois grandes programas de assistência estudantil: o Universidade Gratuita e o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (Fumdes). Eles têm diversas semelhanças entre si, como alguns dos critérios de adesão, mas há distinções que estabelecem as particularidades de cada um. Conheça os programas, que estão com inscrições abertas para novos candidatos.

O Programa Universidade Gratuita está direcionado às instituições fundacionais, presentes no estado há muitos anos, e que não possuem fins lucrativos. Ao todo, são 16 instituições universitárias espalhadas por todo o estado de Santa Catarina que estão cadastradas no programa, em que os estudantes matriculados podem se inscrever e concorrer ao benefício. Os alunos beneficiados têm direito à integralidade do pagamento de suas mensalidades, ou seja, o estado pagará o valor total da graduação até o último semestre.

Já o Fumdes é um fundo de recurso específico que atende e beneficia estudantes de graduação em 44 instituições privadas de ensino superior, com fins lucrativos, operantes em Santa Catarina, cadastradas no programa.

Diferentemente do que acontece no Universidade Gratuita, o estudante favorecido pelo Fumdes recebe um valor percentual, que varia de acordo com a condição de carência do aluno, para auxiliar no pagamento das mensalidades até o final da graduação.

Importante pontuar que o estudante beneficiado com a assistência financeira do Programa Universidade Gratuita deverá, obrigatoriamente, prestar contrapartida de 20 horas por mês de benefício em serviço à população do estado. No caso do Fumdes, a contrapartida é proporcional à duração e condições do benefício recebido.

O secretário de Educação de Santa Catarina, Aristides Cimadon, destaca que ambos são programas que ajudam diversas pessoas em Santa Catarina a realizarem o sonho de se formar em um curso superior. “O Universidade Gratuita e o Fumdes oferecem grandes oportunidades para esses estudantes e contribuem para o estado como um todo, por meio das contrapartidas”.

Confira os critérios para aderir ao Fumdes e ao Universidade Gratuita

Estudantes regularmente matriculados em instituições universitárias que aderiram ao programa;

Ser hipossuficiente, segundo o índice de carência (IC);

Ser natural do Estado de SC ou residir nele há mais de 5 (cinco) anos, contados retroativamente a partir da data de ingresso nas instituições universitárias;

Ser a primeira graduação cursada com recursos públicos estaduais, desconsiderando para esse fim os cursos de licenciatura curta;

Possuir renda familiar per capita inferior a 8 salários mínimos para cursos de medicina, ou para demais cursos, possuir renda familiar per capita inferior a 4 salários mínimos

No caso do Universidade Gratuita, os candidatos devem, preferencialmente, ser oriundos do ensino médio ou equivalente de escolas das redes públicas de ensino catarinenses ou de instituições privadas, com bolsa integral ou parcial.

Inscrições estão abertas

Até 30 de agosto, às 19h, os estudantes que quiserem aderir aos programas Universidade Gratuita ou Fumdes no segundo semestre deste ano podem realizar suas inscrições. Nesta primeira etapa, o aluno deve fazer seu cadastro no sistema e entregar os documentos comprobatórios na instituição de ensino superior em que está matriculado para análise e validação.

Após a inscrição, haverá algumas outras etapas até a homologação do benefício. Todos esses detalhes estão disponíveis no site da Secretaria de Estado da Educação, por meio do link.

