Caixões, lápides e cruzes: Beto Carrero inaugura fumódromo com tema de cemitério

O parque Beto Carrero World, localizado em Penha, no Norte de Santa Catarina, inaugurou um fumódromo com tema de cemitério. O local, que apresenta cruzes, lápides e caixões, está situado na área temática Cowboyland, em frente à área NERF Mania. As imagens foram divulgadas nesta semana.

Considerado o melhor parque de diversões do Brasil e o quarto melhor do mundo em 2024 pelo site TripAdvisor, o parque agora conta com um novo espaço que inclui uma placa sinalizando a entrada para o fumódromo. “Para fumantes que não têm medo de ir além”, é a mensagem exibida na estrutura.

Em 2023, o parque foi reconhecido como o mais visitado da América Latina pelo TripAdvisor, que reportou a presença de mais de 2,3 milhões de visitantes no local.

O parque ocupa uma área de 14 milhões de metros quadrados, com 23% desse espaço dedicado a construções. Ele oferece atrações variadas, desde brinquedos radicais até espetáculos e cinema 3D.

Confira as imagens do fumódromo do Beto Carrero:

