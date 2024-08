Dono de joalheria reage a assalto e mata criminoso em Itajaí

No início da noite desta segunda-feira, 26, um homem foi morto durante uma tentativa de assalto a uma joalheria no bairro São Vicente, em Itajaí. O caso ocorreu quando o proprietário do estabelecimento reagiu à ação dos criminosos, resultando na morte de um dos assaltantes.

De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens armados entraram no comércio e anunciaram o assalto. No entanto, durante o assalto, o proprietário conseguiu pegar a arma de um dos criminosos e efetuou um disparo contra o outro assaltante, que foi atingido na região da cabeça. O outro criminoso fugiu do local sem levar nada e ainda não foi localizado.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e prestou apoio à ocorrência. Durante as buscas, o veículo utilizado pelos suspeitos foi encontrado abandonado nas proximidades e apreendido pela polícia.

Munições

Foram apreendidos dois revólveres calibre .38, um dos quais tinha cinco munições intactas e uma deflagrada, enquanto o outro continha quatro munições intactas. A Polícia Civil e a Polícia Científica também compareceram ao local.

Até o momento, a identidade do criminoso que faleceu não foi confirmada. O proprietário do estabelecimento foi levado à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento e fornecer esclarecimentos sobre o ocorrido. As autoridades investigam o caso.

Leia também:

1. Bombeiros detalham ocorrência de incêndio em vegetação em Brusque

2. Brusque cai oito posições e fica em 90º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios

3. Quina 6517: veja números sorteados nesta segunda-feira

4. No coração do Brasil, brusquenses participam do 32º Rally dos Sertões

5. Secretário estadual de Infraestrutura discute problemas de rodovias da região de Brusque em reunião na Acibr



Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: