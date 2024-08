O Brusque tem, a cada rodada, uma oportunidade de iniciar uma reação, de fazer diferente, de retomar a confiança. Nos últimos cinco jogos, só conseguiu piorar sua própria situação. A partida contra Goiás foi até mais absurda do que o padrão, porque parecia uma autossabotagem inconsciente, pelas atitudes tomadas dentro e à beira do campo.

Contra o Sport, é mais uma chance de o Brusque fazer diferente e fazer melhor. E não é difícil fazer melhor do que a atuação diante do Goiás. Alex Ruan está fora, mas voltam Jhemerson e Paulinho Moccelin, e Pollero continua entre os titulares após uma estreia decente, com passe para gol.

E o Sport não vive seu melhor momento. A fase é de cobrança por parte da diretoria. O time vem de duas derrotas consecutivas para adversários diretos, que também sonham com o acesso. Virá a Santa Catarina sem seu principal meia, Fabrício Domínguez. É um time com alguns problemas na lateral-direita após a saída do garoto Pedro Lima para o Wolverhampton. O Leonel Di Plácido saiu lesionado do último jogo.

Não há espaço para erros bobos, para displicência, para irresponsabilidades. O Brusque precisa esquecer que o Augusto Bauer existe, esquecer que um dia vai voltar a jogar ali, e tratar todo jogo como decisão. É preciso colocar o time em condições de sair do Z-4 a partir dos poucos jogos no Augusto Bauer, se é que o estádio vai estar pronto para o Brusque neste ano. Não dá para jogar como se tem jogado e esperar que o estádio vai salvar e operar milagres.

Pontos importantes já foram perdidos com times de diversas partes da tabela, do líder Novorizontino ao lanterna Guarani. Com todas as limitações, a confiança precisa ser retomada. Os uruguaios, muito provavelmente, precisarão assumir um papel de liderança técnica. E enquanto tiver chances matemáticas, o Brusque vai ter que lutar.

Bizarro

Matías Ocampo foi expulso num jogo da Copa do Uruguai em fevereiro, quando seu time, o Liverpool foi eliminado da competição. Depois, jogou partida atrás de partida pelo Campeonato Uruguaio. Veio ao Brusque. Semana passada, chegou a viajar a Goiânia, esperando a publicação de seu nome no BID para entrar em campo. Com toda sua situação regularizada, o Brusque comunicou nesta segunda-feira, 26, que ele tem que cobrir, na segunda divisão brasileira, uma suspensão por um cartão vermelho recebido na copa nacional de outro país, há mais de seis meses, que não havia sido cumprida até então. É um completo absurdo.

Estaduais

A Abel Moda Vôlei enfrenta a ADV Jaraguá nesta quinta-feira, 29, na Arena Brusque, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. Os ingressos estão à venda no site OneTicket, a R$ 11, até o meio-dia de quinta-feira. Uma vitória recoloca a equipe na liderança, ocupada neste momento pela Pinhalense, que tem um jogo a mais.

No mesmo dia, às 21h, o Brusque Basquete/KTO visita a Apab Blumenau no Galegão, pela terceira rodada do estadual. A partida tem transmissão no YouTube da Federação Catarinense de Basketball. O time brusquense lidera a competição neste início, e tenta se manter no topo da tabela enfrentando seu principal rival.

